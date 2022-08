Milano, donna ritrovata carbonizzata nel suo appartamento di via Savona

globalist

8 Agosto 2022 - 10.17

Preroll

È stata ritrovata carbonizzata all’interno del suo appartamento una donna residente in via Savona, nella zona Giambellino di Milano.

OutStream Desktop

Top right Mobile

A fare la scoperta sono stati i vigili del fuoco impegnati nello spegnimento dell’incendio che ha devastato l’abitazione. Il rogo, secondo quanto riportato dalla centrale operativa del Comando provinciale dei pompieri di Milano, è scoppiato dopo le 7 di stamattina. In fiamme una casa al sesto piano di un condominio al civico 103.

Middle placement Mobile

Per il momento non è nota l’identità della donna, presumibilmente sorpresa dall’incendio. Così come non è noto il motivo che ha fatto divampare il rogo. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine e il personale sanitario del 118.