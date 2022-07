Cerignola: padre e figlio ritrovati cadaveri sotto un cumulo di rifiuti

globalist

31 Luglio 2022 - 16.39

Preroll

Due uomini, padre e figlio di 58 e 25 anni, sono stati trovati morti questa mattina nelle campagne di Cerignola, nel Foggiano.

OutStream Desktop

Top right Mobile

I corpi sarebbero stati trovati sotto un cumulo di rifiuti. I due uomini sarebbero stati uccisi con un colpo di arma da fuoco alla testa. I loro corpi sono stati poi riposti in sacchi di platica e nascosti sotto cumuli di tubi di gomma per irrigare i campi, vicino a un casolare. Gli investigatori sono al vaglio dei possibili moventi, ma per ora sembra escluso quello della criminalità organizzata.

Middle placement Mobile

Sul posto gli agenti di polizia coordinati dalla Procura di Foggia e i Vigili del fuoco. Si indaga sulla vita privata dei due.