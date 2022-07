Migranti, altri 70 sbarchi a Lampedusa: quasi 2mila nell'hotspot che ne contiene 350

globalist

27 Luglio 2022 - 09.19

A Lampedusa sono sbarcati altri sessanta migranti, scesi da due diversi barconi. In 43, sedicenti siriani, egiziani e sudanesi, sono riusciti ad arrivare, con un natante di 9 metri partito da Zuara in Libia, nella zona di Ponente. Ad intercettarli, mentre erano per strada nell’isola, militari della Guardia di finanza.

Poco prima delle 3, a undici miglia dall’isolotto di Lampione, la motovedetta G216 della Guardia costiera ha invece bloccato un’imbarcazione di 5 metri, salpata da Zarzis in Tunisia, con 17 tunisini e marocchini. Nel gruppo, anche due donne. Tutti sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove ci sono 1960 persone, a fronte di 350 posti.