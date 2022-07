Mediterranea Saving Humans: "Salvini sta facendo una campagna di odio razziale"

globalist

27 Luglio 2022 - 23.38

Salvini sedicente cristiano e finto-pacifista cita Papa Francesco e nello stesso tempo dedica gran parte della sua attività social a prendersela con stranieri e migranti.

Mediterranea Saving Humans presenta il primo festival dedicato alle missioni di soccorso in mare dei migranti e punta il dito contro chi, come Matteo Salvini, «fomenta l’odio nei confronti del diverso per ottenere solo consensi e voti». Il festival `A bordo!´ si svolgerà a Napoli dal 1 al 4 settembre.

Ed oggi, in conferenza stampa Vanessa Guidi, la presidente di Mediterranea, associazione di promozione sociale che si dedica al soccorso in mare delle persone migranti e ad iniziative umanitarie in Ucraina, non ha usato mezzi termini sul leader della Lega. «Purtroppo ci troviamo in un periodo in cui i diritti, le vite di donne, uomini e bambini che hanno solo la colpa di non essere bianchi e biondi ma neri e di dover attraversare il Mediterraneo sono di nuovo in balia di una campagna elettorale di odio razziale come quella di Matteo Salvini – ha detto – noi di fronte a questo scempio pensiamo che l’unica alternativa è quella di continuare a mettere in salvo vite umane, senza discriminazione di passaporto e di colore della pelle».

Alla conferenza stampa, anche l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Napoli, Luca Trapanese. «Non possiamo fare propaganda politica addossando le responsabilità a persone che hanno bisogno di essere accolte, sulla vita delle persone- ha detto Trapanese – noi dobbiamo lottare affinché l«Europa ci dia più fondi e che l’Italia diventi paese dell’accoglienza. Non dobbiamo perdere la nostra umanità altrimenti non siamo più persone ma diventiamo peggio degli animali. Sono felice che Napoli dimostri, come sempre, di voler accogliere”.

Durante il festival, che proporrà incontri, dibattiti e concerti, si riuniranno per la prima volta in Italia gran parte delle Ong impegnate nelle missioni di soccorso nel Mediterraneo centrale, una vera e propria `flotta civile´ per il salvataggio delle vite in mare.