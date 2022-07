Elezioni, De Luca: "Dopo aver sentito Salvini capisco che è necessaria la riforma dei manicomi"

globalist

22 Luglio 2022

Una critica forte a M5s ma anche al suo bersaglio preferito, ossia Matteo Salvini: “Dopo aver sentito le sue proposte capisco che in Italia c’è bisogno di una grande riforma, quella dei manicomi”

“Mi auguro che, perlomeno il 25 settembre, ci sia un voto responsabile. Il voto di sfizio che ci siamo regalati quattro anni fa, che ha regalato al Movimento 5 Stelle il 33% dei voti, si è tradotto in un disastro di proporzioni inimmaginabili”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta Facebook del venerdì.

“Se gli italiani daranno un altro voto di sfizio, senza fermarsi un attimo a pensare su quali forze o singoli esponenti favorire per la loro serietà e competenza, noi rischiamo – ha continuato – di avere un’altra legislatura di calvario e di inconcludenza”.

“La democrazia è fatta di rigore e di responsabilità – ha proseguito il governatore campano – e, se si vota ‘a capocchia‘, poi per anni il voto ‘a capocchia‘ lo si paga, come è capitato in questi quattro anni. Non c’è nessuno dei grandi interventi veri e importanti che possa essere completato senza la stabilità di governo. Quindi mi permetto di fare un appello per un voto meditato, responsabile. Ognuno voti come vuole, ma pensandoci bene”, ha concluso De Luca.