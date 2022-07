Una donna di 33 anni uccisa a coltellate, fermato il compagno

globalist

25 Luglio 2022 - 11.25

Preroll

A Cadorago, in provincia di Como, una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate. Per il delitto è stato fermato il compagno di 37 anni con il quale la vittima conviveva da un paio d’anni. L’omicidio sarebbe avvenuto al termine di un litigio. Sul caso indagano i carabinieri.

OutStream Desktop

Top right Mobile

A chiamare i Carabinieri di Cantù sono stati i vicini di casa allarmati dalle urla. Quando i militari sono entranti in casa hanno trovato la donna già morta e l’uomo in stato di choc. Il 37enne è stato arrestato in flagranza e portato in caserma. Da una prima ricostruzione, l’uomo per motivi di gelosia avrebbe aggredito la fidanzata con un coltello da cucina.