Si è costituto il 15enne che ha ucciso a coltellate un 17enne in provincia di Foggia

20 Luglio 2022 - 09.26

E’ stato fermato il 15enne che ieri si è presentato in Questura insieme all’avvocato di fiducia, per la morte di Francesco Pio D’Augelli, 17enne di San Severo ucciso l’altro ieri in tarda serata nei pressi della sua abitazione in via Lucera.

Le indagini della squadra mobile della Questura di Foggia sono state condotte insieme al commissariato di San Severo, con la direzione della Procura presso il Tribunale per i minorenni di Bari. In base alla ricostruzione, D’Augelli è stato ucciso con una sola coltellata inferta nella serata di lunedì, alle 21.30 circa, a poche decine di metri dalla sua abitazione, dopo discussioni per futili motivi. Ricostruito il movente dell’omicidio che risiederebbe in precedenti attriti tra i due giovani perché entrambi interessati ad avere una relazione sentimentale con la stessa ragazza.

Le indagini della Polizia di Stato, con il vaglio dei sistemi di videosorveglianza e con l’ascolto di testimoni, ha consentito subito di ricostruire la dinamica e individuare il presunto responsabile che nel frattempo si è reso irreperibile, salvo poi presentarsi in Questura ieri per costituirsi. Davanti al pm e alla presenza di una psicologa, avrebbe ammesso di essere stato lui ad accoltellare D’Augelli. Inoltre ha consegnato l’arma del delitto, sottoposta a sequestro. Dopo il fermo, è stato condotto in un istituto per minorenni.