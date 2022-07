Bimbo di 4 anni muore annegato in piscina, era affidato a un centro estivo

globalist

20 Luglio 2022 - 16.19

Preroll

Un bambino di 4 anni è morto annegato in una piscina polisportiva a Grotte di Castro, in provincia di Viterbo. Era affidato al centro estivo organizzato da una polisportiva il bimbo di 4 anni annegato in piscina a Grotte di Castro, in provincia di Viterbo.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Da una prima ricostruzione sembra che il piccolo stesse facendo il bagno in piscina quando avrebbe scavalcato un muretto che separa la zona di acqua bassa da quella di acqua alta ed è annegato. Sul posto i carabinieri di Montefiascone e della stazione di Grotte di Castro che indagano sull’accaduto.