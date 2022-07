Fi-Pi-Li, si ribalta un camion che trasportava farina: traffico in tilt dall'alba

globalist

14 Luglio 2022 - 09.19

Un incidente occorso a un camion che trasportava farina, ha paralizzato la superstrada Fi-Pi-Li dall’alba di questa mattina nei pressi dell’uscita di Pontedera. Coinvolta anche un’autovettura che non ha potuto evitare l’impatto: il conducente dell’auto è rimasto illeso, mentre l’autista della cisterna è stato estratto ed affidato alle cure dei sanitari del 118.

Le squadre dei vigili del fuoco sono ancora al lavoro per mettere in sicurezza il mezzo. La circolazione sul tratto stradale procede al momento sulla sola corsia di marcia su entrambe le carreggiate. Sul posto anche l’autogru giunta dalla sede centrale di Pisa.

Durante l’operazione di ribaltamento per la rimozione del mezzo pensate, per consentire le manovre in sicurezza, il tratto di strada dovrà essere chiuso per il tempo strettamente necessario alle operazioni.