Tragico frontale a Roma, muoiono due giovani ragazze: ferito gravemente il regista Carmine Elia

12 Luglio 2022

Due giovani ragazze di 21 e 22 anni, Beatrice Funariu e Giorgia Asia Anzuini, sono morte nella notte su Via del Foro Italico a Roma, a causa di un frontale tra auto. Nell’incidente è rimasto seriamente ferito anche il regista tv Carmine Elia.

Secondo una prima ricostruzione, Beatrice e Giorgia, dopo la mezzanotte, si trovavano a bordo di una Citroen dirette verso la via Salaria quando all’improvviso hanno saltato la barriera divisoria, finendo sulla corsia opposta, proprio mentre sopraggiungeva sulla carreggiata di sorpasso la vettura del regista.

Non si conosce il motivo del salto di corsia, la scena che si sono trovati davanti agli occhi i primi soccorritori giunti nell’immediato sul posto, vigili del fuoco del Comando capitolino, le forze dell’ordine e il 118, era drammatica. L’impatto è stato terribile e per le due ventenni non c’è stato nulla da fare. La strada è rimasta chiusa al traffico fino alle 7.

Divulgata la notizia sulla morte delle due amiche che erano inseparabili, come dimostrano le foto e i messaggi che si scambiavano via social, in Rete è stata una pioggia di post di cordoglio.