Napoli, dodicenne sfregiata con un coltello, si indaga sul fidanzato di 17 anni

12 Luglio 2022 - 12.00

Una 12enne di Napoli è stata sfregiata in volto con un’arma da taglio, la polizia sta indagando nella vita della ragazzina per risalire al colpevole. La giovane ha un fidanzato, anch’egli minorenne, e il ferimento potrebbe essere avvenuto in uno scatto di gelosia.

La 12enne, che è stata curata al pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini, è stata poi trasferita all’ospedale pediatrico Santobono e poi è stata dimessa con 30 giorni di prognosi, ha riportato un danno permanente al viso. Sull’accaduto indagano i Carabinieri.