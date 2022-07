Omicidio Willy, condannati all'ergastolo i fratelli Bianchi: "Sentenza mediatica" protesta il legale

globalist

4 Luglio 2022 - 14.27

Preroll

OutStream Desktop

Top right Mobile

Marco e Gabriele Bianchi sono stati condannati in primo grado all’ergastolo, per l’omicidio di Willy Duarte. Sono invece 23 anni di reclusione per Francesco Belleggia e 21 per Mario Pincarelli. Così ha deciso la Corte d’Assise di Frosinone dove è appena stata pronunciata la sentenza di condanna per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte.

Middle placement Mobile

Applausi, dopo la lettura della sentenza, da parte degli amici e dei parenti di Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso di botte a Colleferro il 6 settembre del 2020. Dalla camera di sicurezza, sono arrivate invece fino all’aula di Frosinone le urla di rabbia degli imputati.

Dynamic 1

“Non sono assolutamente d’accordo” con la decisione presa dai giudici e “non riesco a capire quali saranno le motivazioni”. Così l’avvocato Massimiliano Pica, difensore dei fratelli Bianchi, dopo la condanna all’ergastolo dei due assistiti per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte. “Sono rimasto senza parole e la considero una sentenza mediatica, dopo aver letto le motivazioni faremo ricorso”