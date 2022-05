Omicidio di Willy Monteiro Duarte, chiesto l'ergastolo per i fratelli Bianchi

globalist

12 Maggio 2022 - 17.51

È stato chiesto l’ergastolo per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, colpevoli dell’omicidio di Willy Monteiro Duarte nella notte tra il 5 e il 6 ottobre 2020. Sollecitata anche la condanna e 24 anni a Francesco Belleggia e Mario Pincarelli. Questi ultimi, secondo i pm, possono avere le attenuanti generiche.

Il pestaggio di quella sera, avvenuto a pochi metri da un pub di Colleferro, comunque fu una esecuzione. Operato da persone che “sapevano dove colpire”, esperte della disciplina Mma. I pubblici ministeri Giovanni Taglialatela e Francesco Brando nel corso della requisitoria hanno spiegato che sul corpo di Willy sono presenti “cinque lacerazioni, 5 colpi o un colpo solo dall’energia tremenda”.

Al ragazzo, alla vittima, “mentre uno gli schiacciava il diaframma, due lo pestavano”. Dalla perizia medico legale c’è la percezione “della furia che si è scatenata sul corpo di Willy. Non c’è elemento che dica che Willy si sia difeso; come fosse sacco di pugilato”.

“Willy è morto per la lucida follia degli imputati, per la lucida follia del branco”. I pm del processo per la morte di Willy Monteiro Duarte sono chiari, netti. Davanti ai giudici della corte d’assise di Frosinone spiegano che il corpo del giovane aiuto cuoco ucciso in un pestaggio la notte tra il 5 ed il 6 ottobre 2020 “è un corpo che parla”.

“Tutta la superficie del capo è attraversata da contusioni e tracce di percosse” e quelle botte hanno portato “infiltrazioni emorragiche nel cuore, nei polmoni, nella milza e nel fegato”. Insomma “non c’è una parte del corpo di Willy che non fosse interessata” da un trauma.

Il ragazzo cercò di rialzarsi “ma viene sopraffatto da 4 persone che si accaniscono su di lui. Willy che casca a terra e viene preso a calci e pugni per 50 eterni secondi. Resta a terra e che annaspa e che muore. Che muore per la follia lucida del branco”, si sottolinea.