Trovato il cadavere di Elena, la bimba è stata uccisa dalla madre: non era stata rapita

14 Giugno 2022 - 11.55

Una notizia tremenda: e’ stato trovato il cadavere di Elena, la bambina di cinque anni rapita ieri a Tremestieri etneo. Ad ucciderla è stata la madre.

E’ stata la madre a fare trovare il corpo della bimba, dopo le “pressioni esercitate durante gli interrogatori” dagli investigatori. I carabinieri del comando provinciale di Catania si sono recati sul posto, un fondo agricolo distante alcune centinaia di metri dalla casa in cui abita la donna. La notizia del ritrovamento è stata confermata dal procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro.

Il racconto del rapimento

La donna in un primo momento aveva raccontato di un rapimento della piccola, avvenuto per mano di tre uomini armati e incappucciati. Dopo una notte di interrogatori di familiari e conoscenti, stamani l’epilogo con la donna che in lacrime ha condotto gli investigatori nel posto in cui si trovava il cadavere della figlia, un terreno incolto, in via Turati, a Mascalucia, in provincia di Catania.

Il pm Zuccaro: “Dichiarazioni confessorie”

-Nell’interrogatorio della notte scorsa “la madre era stata lungamente sentita” e durante un “lungo interrogatorio le erano state contestate varie incongruenze”. Lo ha affermato il procuratore Carmelo Zuccaro, spiegando: “Stamattina ha fatto ritrovare il cadavere e adesso stiamo raccogliendo le sue dichiarazioni, presumibilmente confessorie”. E infatti la donna ha confessato l’assassinio.