Infermiere spiate nella doccia, indagati due tecnici dell'ospedale San Giuseppe di Empoli

7 Giugno 2022 - 12.05

Due tecnici dell’ospedale San Giuseppe di Empoli sono stati indagati per il caso delle infermiere spiate nella doccia. L’ipotesi di reato contestata è quella di interferenze illecite nella vita privata. I carabinieri hanno perquisito nei giorni scorsi le due persone indagate. Accertamenti anche dalla polizia postale della Toscana per verificare se i tecnici possano aver condiviso e pubblicato foto e video delle infermiere spiate.

A far scattare l’inchiesta era stata un’infermiera che aveva scoperto la microcamera sistemata in un muro delle docce. I carabinieri hanno quindi fatto un sopralluogo nella struttura, trovando lo schermo posizionato dall’altra parte del muro, in uno spogliatoio accessibile, con un badge, a diverse categorie di dipendenti, tra i quali anche alcuni tecnici. I militari hanno accertato che lo schermo non poteva registrare, ma chi lo aveva predisposto potrebbe aver utilizzato un altro apparecchio per l’operazione.