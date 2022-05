Ragusa, l'assassino di Brunilda Halla ha confessato: è un 28enne di Vittoria

globalist

26 Maggio 2022 - 11.25

Risolto in 24 ore l’omicidio di Brunilda Halla, la 37enne albanese uccisa ieri mattina a Vittoria in provincia di Ragusa. L’assassino ha infatti confessato l’omicidio. Si tratta di un vittoriese di 28 anni che ieri mattina, intorno alle 12.40, ha accoltellato e ucciso la donna.

Fermato ieri pomeriggio dai carabinieri della stazione di Vittoria, l’uomo in un primo momento ha negato tutto per poi chiedere di essere ascoltato dal pm al quale ha reso piena confessione. Nel corso dell’interrogatorio, tenuto dal sostituto procuratore Francesco Riccio, l’uomo, assistito dal suo avvocato, ha fornito una ricostruzione completa di quanto avvenuto consentendo anche ai carabinieri di rinvenire il coltello utilizzato per il delitto, di cui si era disfatto immediatamente dopo l’omicidio, e la maglietta che indossava.

Brunilda Halla è morta subito dopo l’aggressione, avvenuta nel centro di Vittoria, mentre il personale del 118 la stava trasportando in ambulanza all’ospedale Guzzardi. I carabinieri della Compagnia di Vittoria, insieme ai colleghi del Nucleo investigativo di Ragusa, hanno immediatamente avviato le indagini e grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza pubblica e privata e alla collaborazione di alcuni residenti nel quartiere della vittima, sono riusciti a identificare l’autore del delitto.

Nel pomeriggio di ieri il 28enne è stato fermato e portato in caserma. Poi la confessione davanti al sostituto procuratore Francesco Riccio. In tarda serata, l’uomo è stato arrestato e condotto nel carcere di Ragusa.