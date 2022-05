Incendio a Stromboli, il sindaco: "Non ho mai dato autorizzazioni alle troupe della Rai"

globalist

Non si placano le polemiche per l’incendio divampato sull’Isola di Stromboli. Dopo le accuse da parte degli abitanti alla fiction che la Rai sta girando in quelle zone, è arrivata anche la dura risposta del Sindaco di Lipari – la cui amministrazione comprende anche Stromboli – Marco Giorgianni.

“Sono subito andato a Stromboli ieri sera con un gommone. È stato un miracolo che non ci sono vittime ma il merito va senza dubbio alla cittadinanza che ha lottato contro le fiamme come non mai. Io non ho dato alcuna autorizzazione alla troupe. Quell’area non è di mia competenza essendo una riserva naturale orientata e quindi sotto il controllo della forestale. Adesso vogliamo capire eventuali responsabilità. I nostri avvocati sanno cosa sì deve fare».