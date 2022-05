Meteo, Italia spaccata in due: temporali al Nord, caldo al Sud

globalist

24 Maggio 2022 - 15.33

La Pensiola dal doppio volto: forti temporali con grandine al Nord e Centro-Sud a 37°C. In particolare poi dal pomeriggio/sera ci sarà un elevato rischio di acquazzoni forti anche in Pianura Padana, con i rovesci in discesa dai rilievi alpini.

Al Nord è arrivato infatti il momento dei primi scricchiolii dell’anticiclone Hannibal, dopo 2 settimane di dominio incontrastato. Il settentrione è stato infatti il territorio più colpito dall’aria calda umida africana, ad iniziare dal 10 maggio, con massime sui 30 gradi all’ombra senza soluzione di continuità: il picco del caldo è stato raggiunto nella giornata di sabato 21, a un mese esatto dall’estate, con 34°C all’ombra in Emilia e 32-33°C diffusi anche tra Lombardia e Piemonte, con valori record per il mese di Maggio nella zona di Torino.

Adesso Hannibal cede il passo, al Nord, a correnti più fresche ed instabili, mentre gonfia il petto al Centro-Sud con la canicola in ulteriore intensificazione: sono in arrivo 35-36 gradi di massima con picchi non esclusi anche di 37°C. Il caldo sarà dunque opprimente per alcuni giorni soprattutto sulla fascia adriatica, dall’Abruzzo alla Puglia.

Qualche temporale residuo potrebbe ancora interessare a macchia di leopardo il settentrione e la Sardegna. L’aria fresca e instabile in discesa dalle Isole Britanniche, da domani, si isolerà in un Cut-Off (depressione chiusa) tra le Baleari e la Sardegna, con condizioni a tratti perturbate proprio sul ‘Mare Nostrum’: sono attese piogge e un calo termico sull’isola dei Nuraghi.

Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, sintetizza dunque la previsione con quattro paroline classiche: ‘Italia divisa in due’. Al Nord arriveranno temporali ed un crollo termico localmente di 5-7 gradi, al Centro-Sud caldo afoso con aumento di 5-7 gradi. Ballano dunque questi 5-7 gradi, qualcuno li perderà, altri li guadagneranno: un’altalena meteorologica tipica del periodo, con una discesa di aria polare verso il Nord ed una risalita di aria subtropicale verso il Centro-Sud.

Oggi, martedì 24 maggio – Al Nord: temporali con grandine su Alpi, Prealpi e dal pomeriggio in sconfinamento verso le pianure. Al Centro: asciutto e caldo, ma con cielo a tratti velato. Al Sud: sole e caldo.

Domani, mercoledì 25 maggio – Al Nord: spiccatamente instabile con temporali a carattere sparso, calo termico. Al Centro: caldo e velato, precipitazioni in Sardegna. Al Sud: soleggiato e molto caldo.

Giovedì 26 maggio – Al Nord: irregolarmente nuvoloso con qualche rovescio sparso, più probabile in Emilia e Piemonte. Al centro: nubi sparse, precipitazioni in Sardegna. Al sud: soleggiato e molto caldo.

Tendenza – Nel weekend 28-29 Maggio probabile doppio attacco, aria fresca dalla Scandinavia verso il Centro-Nord e Cut-off con aria umida instabile verso il Sud.