Ultraleggero si schianta a Codroipo: muore il pilota di 39 anni, sconosciute le cause dell'incidente

21 Maggio 2022 - 12.23

Un ultraleggero si è schiantato a Codroipo, in provincia di Udine, sull’area boschiva in zona Prati di Loreto. Nell’impatto con il suolo è morto il pilota, Mauro Caporale di 39 anni.

Sono “ancora da chiarire le cause dell’incidente all’aereo che era appena decollato da un vicino aeroporto privato”. Lo scrivono in una nota i vigili del fuoco a proposito dell’ultraleggero precipitato in un’area boschiva in zona Prati di Loreto, a Codroipo (Udine): uno dei due occupanti è morto, l’altro è stato trasportato in gravissime condizioni all’ospedale di Udine. Al momento i vigili del fuoco stanno operando per la messa in sicurezza dell’area.