Puglia, affonda un rimorchiatore: sono 5 le vittime

globalist

19 Maggio 2022 - 14.27

Preroll

Incidente tragico in Puglia. Un rimorchiatore è affondato a 50 miglia dalla costa di Bari, in acque internazionali. Il bilancio è di cinque vittime: unico superstite il comandante, un 63enne siciliano, ricoverato in un ospedale a Bari. In azione gli uomini della capitaneria di porto di Bari e quelli di Ancona, ma i soccorsi sono difficili per il vento molto forte.



OutStream Desktop

Top right Mobile

Due corpi senza vita sono stati individuati da un mezzo aereo, ma non sono stati ancora recuperati. I sei componenti dell’equipaggio erano sul rimorchiatore della flotta della società Ilma, Impresa lavori marittimi di Ancona.

Middle placement Mobile

Non avrebbe avuto neanche il tempo di dare l’allarme l’equipaggio. L’allarme dell’affondamento, infatti, è arrivato intorno alle 21 di mercoledì dal motopontone che l’imbarcazione affondata doveva rimorchiare. Sulle cause dell’affondamento, “repentino”, spiega l’ammiraglio Vincenzo Leone, comandante regionale Guardia Costiera Puglia, “speriamo di avere qualche elemento in più nel momento in cui riusciremo ad ascoltare con maggiore serenità il comandante che al momento è l’unico sopravvissuto dell’equipaggio”.

Dynamic 1

Anche le 11 persone a bordo del motopontone saranno ascoltate quando arriveranno a Bari. La procura di Bari ha aperto un fascicolo con le ipotesi di reato di naufragio e omicidio.