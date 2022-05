Molestie degli Alpini, Romina Mura (Pd) replica alla destra: "Chiarezza e non demonizzare chi denuncia"

globalist

11 Maggio 2022 - 12.19

Molestie sessuali a Rimini durante l’adunata degli alpini, in mezzo a tante condanne c’è stata una campagna della destra che ha tentato di incolpare sinistra e femministe di aver orchestrato tutto e che le vittime sono gli alpini.

«C’è stata una denuncia, adesso compare un video con testimonianze: si deve fare chiarezza e soprattutto mai demonizzare chi denuncia. Il garantismo è tra i miei valori ma qui si parla di molestie non di goliardate, perciò è giusto che si denunci, si indaghi e la legge faccia il suo corso. Individuare i responsabili è un modo per salvaguardare l’autorevolezza di un corpo importante per il nostro Paese. Purtroppo siamo un Paese in cui spesso il maschilismo e l’organizzazione della nostra società tendono a coprire alcuni fatti di grande gravità».

Lo ha affermato la presidente della commissione Lavoro Romina Mura (Pd) commentando la vicenda degli Alpini.