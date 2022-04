Covid, i dati dei contagi di sabato 9 aprile: 112 morti e 64mila positivi

globalist

9 Aprile 2022 - 18.57

Preroll

Il bollettino del 9 aprile diffuso dal ministero della Salute, parla di 112 morti a fronte di 63.992 nuovi casi, con 76.051 tra dimessi e guariti.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Stabile il numero degli ingressi in terapia intensiva mentre scende quello delle ospedalizzazioni (-79). Il tasso di positività tocca il 14,6% (-0,5% rispetto al giorno precedente). In tutto sono 136.171.347 le dosi di vaccino somministrate. Sono 1.237.865 le persone attualmente positive al Covid, 11.742 in meno nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.

Middle placement Mobile

In totale sono 15.238.128 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 160.658. I dimessi e i guariti sono 13.839.605, con un incremento di 76.051 rispetto a venerdì.