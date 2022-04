Francesco: "La guerra spezza i legami familiari, costruire la pace nella vita di ogni giorno"

globalist

30 Aprile 2022 - 12.34

Preroll

Ci vuole la pace, ma la pace va costruita: “La guerra fa violenza ai legami familiari, priva i figli della presenza del papà, della scuola, e lascia nell’abbandono i nonni”. Lo ha sottolineato il Papa ricevendo in udienza i partecipanti al pellegrinaggio dalla Slovacchia.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Bergoglio ha ricordato la generosità degli slovacchi con gli sfollati ucraini: “Recentemente la vostra accoglienza si è dimostrata di nuovo, questa volta nel contesto tragico della guerra. In questi mesi tante vostre famiglie, parrocchie e istituzioni hanno ricevuto sotto il loro tetto le mamme con i bambini delle famiglie ucraine costrette a dividersi per mettersi in salvo, arrivati con il loro povero bagaglio”.

Middle placement Mobile

Francesco ha esortato “a continuare a pregare e lavorare per la pace, che si costruisce nella nostra vita di ogni giorno, anche con questi gesti di carità accogliente. E so che siete solidali, oltre che con i fratelli vicini, anche con i lontani, come quelli di Cuba”.