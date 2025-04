Parolin ricorda Papa Francesco: pace costruita su misericordia e perdono

globalist Modifica articolo

27 Aprile 2025 - 16.35

Il cardinale Pietro Parolin, nella sua omelia per la messa di suffragio per Papa Francesco in Piazza San Pietro, davanti a circa 200mila persone, ha sottolineato il grande insegnamento del Pontefice: la pace tra le persone e i popoli si costruisce “non sul calcolo” ma sulla misericordia, il perdono e il “riconoscimento dell’altro”.

Bergoglio ha insegnato che “siamo chiamati all’impegno di vivere le nostre relazioni non più secondo i criteri del calcolo o accecati dall’egoismo, ma aprendoci al dialogo con l’altro, accogliendo chi incontriamo lungo il cammino e perdonando le sue debolezze e i suoi errori. Solo la misericordia guarisce e crea un mondo nuovo, spegnendo i fuochi della diffidenza, dell’odio e della violenza: questo è il grande insegnamento di Papa Francesco”.

Un abbraccio dal cielo

L’omelia di Parolin è stata accolta con applausi dai fedeli, specialmente al primo riferimento a Papa Francesco: “Fratelli e sorelle, proprio nella domenica della misericordia ricordiamo con affetto il nostro amato Papa Francesco”. Il cardinale ha poi ricordato l’affetto per il Pontefice in Vaticano, tra dipendenti e fedeli, molti dei quali presenti, ringraziandoli per il loro servizio. “A voi, a noi tutti, al mondo intero, Papa Francesco rivolge il suo abbraccio dal cielo”, ha concluso.

Il dolore della perdita

Parolin ha paragonato il dolore per la morte di Papa Francesco allo smarrimento degli apostoli dopo la morte di Gesù: “L’immagine iniziale che il Vangelo ci offre in questa domenica può rappresentare bene anche lo stato d’animo di tutti noi, della Chiesa e del mondo intero. Il Pastore che il Signore ha donato al suo popolo, Papa Francesco, ha terminato la sua vita terrena e ci ha lasciati. Il dolore per la sua dipartita, il senso di tristezza che ci assale, il turbamento che avvertiamo nel cuore, la sensazione di smarrimento: stiamo vivendo tutto questo, come gli apostoli addolorati per la morte del Signore”. Tuttavia, ha aggiunto, “il Vangelo ci dice che proprio in questi momenti di oscurità il Signore viene a noi con la luce della risurrezione, per rischiarare i nostri cuori”. Papa Francesco, ha ricordato Parolin, ha posto al centro del suo pontificato “quella gioia del Vangelo”.

Un messaggio agli adolescenti

Rivolgendosi agli adolescenti presenti in Piazza San Pietro, in occasione dell’evento giubilare a loro dedicato, Parolin ha detto: “Papa Francesco avrebbe desiderato incontrarvi, guardarvi negli occhi, passare in mezzo a voi per salutarvi”. Quel giorno era prevista la canonizzazione di Carlo Acutis, sospesa a causa della morte del Pontefice.

