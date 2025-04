Trump e Zelensky uno di fronte all'altro. E' il miracolo di Francesco?

redazione Modifica articolo

26 Aprile 2025 - 13.14 Culture

ATF

di Marcello Cecconi

È il miracolo di Francesco? Così fa pensare l’immagine di questa mattina fra Donal Trump e Volodymyr Zelensky, seduti su quelle sedie da monsignore, e che li pongono uno davanti all’altro, nella vastità della Basilica che sta celebrando le esequie de Papa. Le immagini stanno facendo il giro del mondo e riflettono l’impegno e il desiderio del Pontefice che voleva la pace sempre e comunque e che chiedeva ai potenti di parlare, di trattare, di non usare mai le armi.

Un colloquio privato di circa 15 minuti che segna la loro prima interazione diretta dopo un acceso confronto avvenuto alla Casa Bianca due mesi fa e che è stato preceduto dall’attacco russo su Kiev con morti e feriti fra i civili ucraini.

L’apparizione pubblica di Trump e Zelensky dopo una settima di negoziati di pace in fase di stallo ha assunto ancor più un significato simbolico, evidenziando la possibilità di dialogo anche di fronte a momenti così carichi di tensione e una nuova opportunità per una diversa e più giusta soluzione per l’Ucraina.​ Sembrano confermarlo anche le note ufficiose uscite dopo l’incontro, anche se il secondo incontro del pomeriggio fra i due sembra tramontato in quanto Trump è già partito da Roma.