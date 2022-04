I funerali di Assunta Almirante diventano una vergognosa adunata fascista

globalist

28 Aprile 2022 - 16.30

Una adunata fascista mentre – come al solito – gli autori non sono stati identificati ed eventuali azioni giudiziarie sarebbero assorbite con la storiella dell’human pietas .

Braccia tese per salutare la “camerata Assunta Almirante”. Finisce con un saluto fascista il funerale della moglie di Giorgio Almirante, il fondatore del Msi. Sul sagrato della basilica di Santa Maria in Montesanto, la cosiddetta Chiesa degli artisti in piazza del Popolo, ‘donna Assunta’ viene salutata al grido di “camerata”.

Mentre la bara viene caricata sul carro funebre, decine di braccia tese si levano in alto.

In chiesa per il funerale presenti molti politici: Giorgia Meloni, Ignazio La Russa, Maurizio Gasparri, Gianni Alemanno, Isabella Rauti, Gianfranco Rotondi, Nello Musumeci.

L’ennesima vergogna di un paese che non ha fatto i conti con il fascismo e con due forse della destra che ostentatamente ignorano o disonorano il 25 aprile, giorno della Liberazione dal nazi-fascismo.

