26 Aprile 2022 - 14.11

Papa Francesco ha problemi di salute e, per questo, non parteciperà al Consiglio dei Cardinali, previsto in settimana. A comunicarlo è stata la Sala stampa vaticana.

"Per via del dolore al ginocchio, e su consiglio medico, #PapaFrancesco ha interrotto le attività previste per la giornata odierna, inclusa la partecipazione al Consiglio dei Cardinali, di cui una nuova sessione è in corso in questi giorni." @HolySeePress pic.twitter.com/cnmGXxvC2z — Vatican News (@vaticannews_it) April 26, 2022

