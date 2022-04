Dario Fabbri: "L'affondamento della Moskva è stata un'umiliazione per la Russia"

globalist

22 Aprile 2022 - 15.12

Preroll

Dario Fabbri, analista geopolitico ospite del Tg La7 di Enrico Mentana, ha commentato i nuovi dettagli emersi sull’affondamento della nave da guerra russa Moskva, colpita da missili Neptune lanciati dagli ucraini, definendola “un’umiliazione militare che la Russia non conosceva dai tempi della Seconda guerra mondiale”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Dario Fabbri commenta la ricostruzione, respinta da Mosca, dell’affondamento: “Ormai è praticamente certo come è affondata la Moskva, che era una nave antica e non possedeva ad esempio sistemi di difesa missilistica avanzati come possono essere i Patriot o simili”.

Middle placement Mobile

“Droni di fabbricazione turca in dotazione agli ucraini” volando intorno all’incrociatore “hanno distratto i manovratori che per seguirli si sono persi i missili Neptune non avendo sistemi sofisticati di intercettamento”, spiega l’analista. Tra l’altro questi razzi “non hanno una lunga agitata” e “l’affondamento è veramente drammatico e oltremodo imbarazzante per la Russia perché ne colpisce durissimamente l’immagine”.