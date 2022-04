Assalto fascista alla Cgil: un arresto e cinque custodie cautelari

globalist

22 Aprile 2022 - 10.36

Preroll

Sono state applicate altre 5 custodie cautelari per l’assalto alla Cgil avvenuto il 9 ottobre 2021: le misure si aggiungono alle 25 già precedentemente eseguite nell’ambito della medesima attività di indagine. È stato arrestato anche il leader No Vax Nicola Franzoni.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Franzoni è noto per l’appartenenza a movimenti della galassia dei No Vax e nell’area dell’estrema destra. Oltre devastazione e saccheggio aggravato, è gravemente indiziato di istigazione a disobbedire alle leggi e violazione del divieto di ritorno nel Comune di Roma. Deciso per altri due il divieto di allontanamento da casa dalle 17 alle 22 e per altri due anche l’obbligo di firma.