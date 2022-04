Davide Romano attacca l'Anpi: "Ipocriti, non armare Kiev è come ignorare uno stupro per strada"

globalist

15 Aprile 2022 - 18.40

Davide Romano, direttore del Museo della Brigata Ebraica di Milano, commentando le parole del presidente Anpi, Gianfranco Pagliarulo, ha dichiarato: “Caro Pagliarulo, non armare Kiev significa fare il gioco di Putin, come chi davanti a uno stupro per strada si volta dall’altra parte”.

“Ho sentito con sgomento la conferenza stampa del presidente Anpi nazionale Pagliarulo, e con dolore devo definire le sue parole ipocrite: non può dire di essere contro l’invasione di Putin e nel contempo criticare il riarmo ucraino” ha aggiunto Romano.

“L’esercito russo da 50 giorni sta distruggendo l’Ucraina. Non armare Kiev significa permettere la continuazione di questo immondo stupro di un intero Paese davanti agli occhi del mondo. E chi come Pagliarulo contesta l’invio di armi agli ucraini fa il gioco di Putin. Proprio come chi davanti a uno stupro per strada si volta dall’altra parte favorisce lo stupratore”.