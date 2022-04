Coronavirus, i dati di venerdì 15 aprile 2022: 61.555 nuovi casi e 133 morti

globalist

15 Aprile 2022 - 19.19

Preroll

Nelle ultime 24 ore si sono registrati in Italia 61.555 nuovi casi di coronavirus a fronte di 397.482 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l’incremento era stato di 64.951 con 438.375 test). I morti sono 133 (contro i 149 di giovedì) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 161.469. In terapia intensiva sono ricoverati 419 pazienti (-1) mentre i guariti sono 70.895. Tasso di positività al 15,5% (+0,7%).

OutStream Desktop

Top right Mobile

I ricoverati nei reparti ordinari tornano a scendere sotto quota 10mila: sono 9.980, 95 in meno rispetto a giovedì. Sono 136.328.765 le dosi di vaccino somministrate in totale.

Middle placement Mobile

Sono 1.218.924 le persone attualmente positive al Covid, 8.738 in meno nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 15.595.302 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia. I dimessi e i guariti sono 14.214.909, con un incremento di 70.895 rispetto a giovedì.