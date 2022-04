Coronavirus, i dati di oggi, mercoledì 13 aprile: 62.037 nuovi casi e 155 morti

globalist

13 Aprile 2022 - 19.42

Nelle ultime 24 ore si sono registrati in Italia 62.037 nuovi casi di coronavirus, a fronte di 419.995 tamponi molecolari e antigenici. I morti sono 155. Il tasso di positività resta stabile al 14,8%. Ieri i tamponi erano stati 563.018. Oggi sono 449 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 14 in meno rispetto a ieri. I ricoverati nei reparti ordinari sono 10.166, 41 in meno rispetto a ieri. Gli attuali positivi sono 1.227.858, in leggero calo rispetto a ieri (887 in meno).

In totale sono 15.467.395 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 161.187. I dimessi e i guariti sono 14.078.350, con un incremento di 63.318 guariti rispetto a ieri.

La regione con più contagi è la Lombardia (8.723). Seguono il Veneto (6.978), la Campania (6.279) e il Lazio (6.625).