Coronavirus, i dati di martedì 12 aprile: 83.643 nuovi casi, 169 morti

12 Aprile 2022 - 17.25

Nelle ultime 24 ore si sono registrati in Italia 83.643 nuovi casi di coronavirus, a fronte di 563.018 tamponi eseguiti. Il tasso di positività si attesta al 14,9%. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 169. Nelle terapie intensive ci sono tre pazienti in meno rispetto alla giornata di lunedì, mentre calano di 49 unità i ricoveri negli altri reparti Covid. I guariti odierni sono 87.904.

Sono 563.018 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 192.782. Sono 463 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, tre in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 53. I ricoverati nei reparti ordinari sono 10.207, ovvero 49 in meno rispetto a ieri.