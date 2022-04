Open Arms, la psichiatra: "I profughi erano molto provati, a bordo situazione di urgenza"

globalist

8 Aprile 2022 - 17.14

La psichiatra Cristina Camilleri, deponendo al processo Open Arms, per sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio a carico del leader leghista Matteo Salvini, accusato di aver negato, in maniera illegittima, lo sbarco ai profughi. Presso l’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo, ha parlato dell’equipaggio: “Il personale dell’equipaggio Open Arms era molto stanco, avevano detto che c’erano state delle forti tensioni a bordo“.

Alla domanda della pm Giorgia Righi se sarebbe stato possibile “in quelle condizioni prolungare la permanenza per navigare fino in Spagna”, la psichiatra ha risposto: “Da un punto di vista strettamente medico la situazione era di urgenza, in cui bisognava intervenire per evitare che l’urgenza si trasformasse in emergenza”.

“Non c’era più nessuna fiducia nelle rassicurazioni – dice ancora – rispondere in termini precisi non sono in grado di farlo, l’attivazione di tipo paranoidale, soprattutto da parte degli uomini, era quella di non credere più a nulla. La valutazione sarebbe di tipo personale e non su basi scientifiche”.