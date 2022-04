San Marino, Paolo Rondelli nominato Capitano Reggente: è il primo appartenente alla comunità Lgbt+

globalist

1 Aprile 2022 - 15.16

La senatrice Monica Cirinnà, responsabile Diritti del Pd, si è recata a San Marino per la cerimonia di ingresso dei nuovi Capitani Reggenti Oscar Mina e Paolo Rondelli, che resteranno in carica sei mesi. Come scrive Cirinnà: “Tra di loro c’è un mio amico e compagno di battaglie: Paolo Rondelli, che ringrazio per avermi voluta qui al suo fianco”.

“Paolo è un uomo di immensa cultura e di grande esperienza diplomatica e politica. Ha lottato per i diritti delle donne e delle persone LGBT+, a San Marino e non solo: è stato anche attivista e vicepresidente di Arcigay Rimini” continua Cirinnà.

“È una giornata storica, che mi riempie di gioia e di orgoglio, perché Paolo Rondelli sarà da oggi e per i prossimi sei mesi il primo capo dello Stato appartenente alla comunità LGBT+, non solo a San Marino, ma nel mondo”. Lo scrive in un post su Facebook la senatrice Monica Cirinnà, responsabile Diritti del Pd.