Coronavirus, i dati di giovedì 31 marzo 2022: 73.195 casi e 159 morti

31 Marzo 2022 - 18.46

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati in Italia 73.195 nuovi casi di coronavirus, a fronte di 486.813 tamponi effettuati. a percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi – quindi molecolari più antigenici rapidi – è al 15% (ieri era al 14,8%). Sono 159 i morti (compresi alcuni riconteggi), 13 i posti letto occupati meno in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del Ministero della Salute del 31 marzo.

Sul fronte dei ricoveri i pazienti Covid in terapia intensiva sono in totale 468, con 46 nuovi ingressi, mentre nei reparti ordinari sono 9.898 (+27). L’occupazione degli ospedali continua a rimanere sotto controllo e i reparti non sono sotto pressione.

In Italia, dall’inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 14.642.354. Le vittime in totale sono 159.383, con 159 decessi segnalati nell’ultimo bollettino. I guariti sono 13.205.927 in totale. Sono invece 1.266.678 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi sono in tutto 200.908.095 di cui 88.316.604 processati con test molecolare e 112.591.491 con test antigenico rapido.