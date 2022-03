Roma, martedì 29 marzo sciopero dei mezzi pubblici: servizio diurno garantito fino alle ...

globalist

28 Marzo 2022 - 15.43

I trasporti a Roma potrebbero essere messi in ginocchio dallo sciopero dei mezzi pubblici proclamato per domani, martedì 29 marzo. Ma per fortuna, essendo un’agitazione che cade in un giorno feriale, sono previste fasce di garanzia negli orari di maggiore afflusso. Vediamo cosa c’è da sapere per non restare a piedi.

Lo sciopero dei mezzi pubblici a Roma del 29 marzo 2022 è stato proclamato dall’organizzazione sindacale Faisa Cisal e riguarda l’intera rete Atac, ossia rete di superficie, metropolitana e ferrovie regionali Roma-Viterbo, Roma-Lido e Termini-Centocelle, ad eccezione delle corse e delle linee subaffidate ad altri operatori.

Durante lo sciopero il servizio sarà garantito esclusivamente durante le seguenti fasce orarie:

da inizio del servizio diurno e fino alle ore 8:30; e dalle ore 17:00 alle ore 20:00.

Invece NON sarà garantito nelle altre fasce, dalle ore 8:30 alle ore 17:00 e dalle 20:00 al termine del servizio diurno. Per quanto riguarda invece il servizio notturno potrebbero verificarsi disagi, con possibile cancellazione di corse, nella notte tra lunedì 28 e martedì 29 marzo sulle linee bus notturne (linee N), mentre sarà garantito il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 451, 664, 881, 916 e 980. Nella notte tra martedì 29 e mercoledì 30 marzo NON saranno garantite le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38, 44, 61, 86, 170, 301, 451, 664, 881, 916 e 980. Sarà invece garantito il servizio delle linee bus notturne.

Come già anticipato, lo sciopero del 29 marzo 2022 dei mezzi pubblici a Roma non coinvolgerà le linee bus gestite da altri operatori, in particolare dal consorzio Roma Tpl. e sui collegamenti Cotral e Fs