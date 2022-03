Coronavirus, i dati di lunedì 28 marzo: 30.710 nuovi casi, 95 morti

globalist

28 Marzo 2022 - 18.23

Preroll

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati in Italia 30.710 nuovi casi di Coronavirus, a fronte di 211.535 tamponi eseguiti. Il tasso di positività si attesta al 14,5%, in calo rispetto al 15,5% registrato domenica. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 95.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Aumentano di 23 unità le terapie intensive mentre sono 315 in più i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid. I guariti odierni sono 40.300.

Middle placement Mobile

I numeri della pandemia

Dynamic 1

Sono 487 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 23 in più di domenica nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 39. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.496, cioè 315 in più. Sono 1.254.056 le persone attualmente positive, con un decremento di 8.835 nelle ultime 24 ore.