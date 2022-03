Coronavirus, i dati i oggi, domenica 27 marzo 2022: 59.555 nuovi casi e 82 morti

globalist

27 Marzo 2022 - 18.27

Nelle ultime 24 ore si sono registrati in Italia 59.555 nuovi casi di coronavirus a fronte di 384.323 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l’incremento era stato di 73.357 con 504.185 test). I decessi sono 82 (contro i 118 di sabato) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 158.782. In terapia intensiva sono ricoverati 464 pazienti (+12) mentre i guariti sono 52.022. Tasso di positività al 15,5%.

I ricoverati con sintomi sono 9.181 (158 in più rispetto al giorno prima) mentre in terapia intensiva gli ingressi del giorno sono 40, secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute. In isolamento domiciliare ci sono 1.253.246 persone mentre gli attualmente positivi nel nostro Paese sono 1.262.891. Il numero totale di dimessi e guariti sale a 12.943.050. I casi totali arrivano a 14.365.723.