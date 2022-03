Bari, furto nella Basilica di San Nicola: rubati preziosi oggetti sacri

globalist

22 Marzo 2022 - 18.23

Preroll

Nella notte tra lunedì e martedì una persona non identificata si è introdotta di notte nella Basilica di Bari per rubare reliquie e offerte dalla statua di San Nicola, il patrono della città venerato in tutto il mondo. Il ladro potrebbe essere entrato dall’ingresso laterale, da una grata rotta accanto alla facciata principale della Basilica di San Nicola, nel cuore di Bari vecchia.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Alcuni preziosi oggetti sacri sono stati portati via direttamente dalle mani del Santo di Myra: il libro con tre sfere d’argento, una croce in argento con alcune gemme e un anello in oro con alcune pietre. Secondo gli inquirenti, il trafugatore “non è un professionista”, visto che la gran parte degli oggetti di valore è stata lasciata all’interno della stessa teca.

Middle placement Mobile

Gli agenti della Squadra mobile stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza interne ed esterne. Le immagini sono scure, ma gli investigatori sono certi che ad agire sia stata una sola persona: un uomo con mascherina e cappuccio sulla testa.