Coronavirus, i dati di martedì 22 marzo: i contagi tornano a salire, mai così alti dall'8 febbraio

22 Marzo 2022 - 18.59

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 96.365 nuovi contagi da Covid-19. Un aumento consistente rispetto a ieri (32.573) ma che si spiega con il fatto che nel week end cala drasticamente il numero di tamponi effettuati. Quello odierno è il dato più alto dallo scorso 8 febbraio, quando erano stati registrati oltre 101mila nuovi contagi.

I contagi aumentano nel giro di una settimana del 13%: un dato significativo, a due passi dalla fine dello stato di emergenza. Le vittime sono invece 197 (ieri erano state 119), per un totale di 158.101. Sono invece 455 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 8 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 47. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.969, ovvero 241 in più rispetto a ieri.

Sono 1.200.607 le persone attualmente positive al Covid, con un aumento di 25.327 nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 13.992.092 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 158.101. I dimessi e i guariti sono 12.633.384, con un incremento di 71.380 rispetto a ieri.