Coronavirus, i nuovi casi di Covid di lunedì 21 marzo

21 Marzo 2022 - 18.49

Nelle ultime 24 ore si sono registrati in Italia 32.573 nuovi casi di coronavirus a fronte di 218.216 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l’incremento era stato di 60.415 con 370.466 test). I decessi sono stati 119 (contro i 93 di domenica) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 157.904. In terapia intensiva sono ricoverati 463 pazienti (-4) mentre i guariti sono 30.870. Tasso di positività al 14,9%.

Il tasso di positività al 14,9% risulta in calo rispetto al 16,3% di domenica. Sono invece 463 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 4 in meno rispetto alle 24 ore precedenti nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 31. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.728, cioè 298 in più. Sono invece 1.175.280 le persone attualmente positive al Covid, con un aumento di 2.456 nelle ultime 24 ore.