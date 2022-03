Coronavirus, i dati della Toscana: i nuovi casi di Covid-19, i morti e i guariti

globalist

18 Marzo 2022 - 16.28

Covid, Toscana: 5.689 nuovi casi di Coronavirus, su 8.261 tamponi molecolari e 24.335 antigenici rapidi, 11 morti e 3.145 guariti. A riportarlo è il bollettino giornaliero trasmesso dalla Regione alla protezione civile nazionale.

Nell’ultima giornata il tasso di positività sale al 17,5% sul totale dei tamponi e al 63,7% in relazione ai nuovi soggetti controllati. Peggiora anche la pressione ospedaliera. I ricoverati nelle aree Covid risalgono, dunque, a 709 (+29 rispetto a ieri), di cui 29 in terapia intensiva (due in più).

Dall’inizio dell’emergenza si contano 921.405 contagi, 872.326 guarigioni e 9.301 decessi. Con i contagi in decisa ripresa anche le quarantene tornano ad espandersi in modo cospicuo. I dati raccolti dalle aziende sanitarie certificano, in proposito, che sono attualmente 39.069 gli asintomatici e i malati lievi in isolamento domiciliare (+2.504) e 5.765 le persone in sorveglianza attiva, a seguito di contatti con casi infetti (sei in meno).