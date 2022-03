Gimbe: "La somministrazione dei vaccini Covid è in calo, il Governo non faccia il temerario"

globalist

17 Marzo 2022 - 15.48

La somministrazione dei vaccini è stagnante e l’allentamento delle restrizioni fa il resto: un deciso rialzo dei contagi (+35,9% in sette giorni), segnala il Presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta. Senza contare il rilassamento generale della popolazione rispetto all’uso delle mascherine al chiuso o nelle aree affollate.

La Fondazione Gimbe lancia un monito al Governo: “Auspichiamo decisioni in base alle evidenze scientifiche e alla situazione epidemiologica e non per spirito di emulazione di altri paesi più temerari dove hanno ripreso a crescere contagi e ospedalizzazioni”.

Riguardo il Green Pass, Gimbe suggerisce che l’obbligo possa decadere lì dove il rischio è basso (all’aperto, nei luoghi al chiuso poco affollati, ben ventilati e con breve permanenza), mentre dovrebbe essere mantenuto nei luoghi al chiuso per la estrema contagiosità della variante Omicron (in particolare della BA.2) e per la risalita della curva dei contagi che potrebbe avere anche impatto sugli ospedali.