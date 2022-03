Coronavirus, crescono ancora ricoveri e tasso di positività: 180 vittime

globalist

15 Marzo 2022 - 18.38

Preroll

Il coronavirus non arretra: sono 85.288 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia. I tamponi effettuati sono stati 587.015. Il tasso di positività sale quindi al 14,5%, rispetto al 14,1% di lunedì. Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva (-15), mentre salgono quelli nei reparti ordinari (+6). I guariti di oggi sono 53.349. Le vittime sono invece 180 (ieri erano state 129).

OutStream Desktop

Top right Mobile

Calano le terapie intensive, i reparti ordinari salgono – Sono 587.015 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Il tasso di positività è al 14,5%, in leggero aumento rispetto al 14,1% di ieri.

Middle placement Mobile

Sono invece 502 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 16 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 51. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.473, ovvero 5 in più rispetto a lunedì.