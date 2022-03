Covid, scendono sotto il milione gli attualmente positivi in Italia (ma oggi altri 136 morti)

globalist

10 Marzo 2022 - 18.13

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 54.230 nuovi casi di coronavirus a fronte di 453.341 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l’incremento era stato di 48.483 su 433.961 test). I decessi sono stati 136.

Il totale dei morti per Covid-19 da inizio pandemia in Italia è di 156.493. In terapia intensiva sono ricoverati 545 pazienti (-18) mentre i guariti sono 85.787. Tasso di positività al 12%. Sono 134.808.529 le dosi di vaccino somministrate in totale.

Scende sotto il milione il numero di persone attualmente positive al Covid in Italia: sono esattamente 971.155 (-30.767 nelle ultime 24 ore): un dato simile non si registrava dall’inizio dell’anno. Sono 13.214.498 gli italiani contagiati all’inizio della pandemia mentre i morti totali salgono a 156.493.