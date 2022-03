Verona, 23 membri di Casapound indagati, Fratoianni: "Perché il governo non scioglie le organizzaioni fasciste?"

globalist

8 Marzo 2022 - 19.53

Preroll

23 esponenti di Casapound sono indagati a Verona per aggressioni in città. Il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, ha dichiarato: “Nelle settimane scorse avevo presentato un’interrogazione all ministra dell’Interno sulle continue aggressioni neofasciste a Verona. Vedo che oggi c’è stata un’operazione delle forze di polizia, con 23 esponenti di Casapound indagati”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Un’organizzazione che si conferma ancora una volta violenta e pericolosa” continua Fratoianni, che conclude: “Rimane solo una domanda senza risposta: perché il governo Draghi e la sua maggioranza non hanno ancora sciolto le organizzazioni neofasciste?”.