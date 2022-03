News Coronavirus, Speranza: "Per l'addio al Green Pass dobbiamo valutare"

globalist

5 Marzo 2022 - 15.24

Le ultime news sul coronavirus in Italia sono state diffuse dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss): sono stabili i casi nei bambini in età scolare, complessivamente pari al 29% del totale dei casi nel Paese.

L’analisi per fasce d’età indica che la più colpita è quella fra 5 e 11 anni, con il 43% dei casi. Seguono quelle fra 12 e 19 anni (38%) e sotto i cinque anni (19%). Per l’addio al Green pass dopo il 31 marzo “penso che dobbiamo valutare passo dopo passo”, ha affermato il ministro della Salute Roberto Speranza.

Sempre secondo l’Iss i vaccinati con tre dosi hanno una protezione dalla forma grave di Covid-19 del 92% superiore ai non vaccinati. Per quanto riguarda i rifugiati dall’Ucraina, sono stati previsti test anti-Covid per tutti i profughi a 48 ore dal loro ingresso.