Covid, Crisanti: "Questo è il momento di togliere le restrizioni perché..."

21 Febbraio 2022 - 10.34

Il Covid sta mollando la presa e i contagi stanno diminuendo, per Crisanti potrebbe essere ora il momento di liberalizzare. Perché? “La curva sta calando, o perché la gente si è infettata o perché si è vaccinata recentemente. Ma la protezione dura poco, quindi occorre liberalizzare ora che siamo più protetti, se si aspettano mesi lo saremo di meno”. Lo ha detto intervenendo ad “Agora’” su Rai 3 il microbiologo Andrea Crisanti.

“Le restrizioni in questo momento sono controproducenti – ha ribadito Crisanti – Il green pass? Serviva a incentivare i vaccini, non serve a bloccare la trasmissione, in autunno se sarà necessario si potrà reintrodurre, ma è un problema politico che francamente non mi appassiona. Quello della Gran Bretagna è un osservatorio interessante: la curva è caduta perché le persone si sono infettate o si sono vaccinate, si è raggiunto un equilibrio endemico tra il virus che infetta e il vaccino che lo blocca. Del resto e’ uno dei principi base dell’epidemiologia: più un virus si diffonde con la popolazione adeguatamente protetta, più questo equilibrio tende verso il basso”.