Il Covid arretra ancora, continuano a svuotarsi terapie intensive e reparti ordinari

20 Febbraio 2022 - 18.15

Covid in arretramento e già sappiamo che da qui a marso la situazione potrebbe tornare sotto controllo. Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 42.081 nuovi casi di Covid-19 a fronte di 372.776 tamponi effettuati.

Il tasso di positività si attesta all’11,3%, in aumento rispetto al 10,3% di sabato. I morti odierni sono 141. Guarite 63.492 persone. In calo terapie intensive e ricoveri ordinari.

Ovviamente i dati della domenica (come quelli del lunedì) sono sempre sottostimati perché nel fine settimana le rilevazioni sono parziali.

Rispetto al giorno precedente, le persone ricoverate in terapia intensiva sono infatti diminuite di 19 unità, mentre quelle nei reparti Covid ordinari scendono di 103 unità.